'التحالف العربي' يعلن اعتقال أمير تنظيم 'داعش' في اليمن

اعلن التحالف العربي، الثلاثاء، عن اعتقال أمير تنظيم "داعش" في اليمن الملقب بـ "أبو أسامة المهاجر" وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.



وأوضح المالكي أن "المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء منه بالإضافة إلى 3 نساء و3 أطفال". وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي تركي المالكي في بيان، إن "القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له".وأوضح المالكي أن "المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء منه بالإضافة إلى 3 نساء و3 أطفال".

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