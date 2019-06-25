الإعلام الامني تعلن اعتقال اربعة عناصر من 'داعش' في نينوى

اعلنت خلية الإعلام الامني، الثلاثاء، عن اعتقال اربعة عناصر من "داعش" في نينوى.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من وكالة الاستخبارات تلقي القبض على اربعة من عناصر داعش، عملوا بأسماء وكنى مختلفة مع العصابات الإرهابية".
وأضاف أنه "تم كشفهم حسب الوثائق الموجودة لدى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى، فضلا عن مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة بحقهم".
وأضاف أنه "تم كشفهم حسب الوثائق الموجودة لدى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى، فضلا عن مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة بحقهم".
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