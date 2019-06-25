المالكي يدعو التحالف الدولي لمواصلة دعمه للقوات الأمنية سيما بالتدريب والتجهيز

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، التحالف الدولي إلى مواصلة دعمه للقوات الأمنية سيما بالتدريب والتجهيز.
وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الاوضاع في العراق والمنطقة، ومواجهة مخاطر وتهديدات الارهاب وتطوير آلية التنسيق بين التحالف الدولي والأجهزة الأمنية".
وأكد المالكي خلال اللقاء، ان "القوات الأمنية بجميع تشكيلاتها نجحت في كسر شوكة ارهاب داعش"، موضحاً ان "العراق يسعى الى تعزيز قدراته الأمنية والاستخبارية بشكل كبير من اجل الحد من مخاطر الاٍرهاب".
وأشاد رئيس ائتلاف دولة القانون، بـ "الدعم الكبير الذي قدمه التحالف الدولي للعراق في حربه ضد الاٍرهاب"، داعياً الى "التحالف الدولي الى مواصلة دعمه للقوات الأمنية سيما في مجال التدريب والتجهيز ".
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