المالكي يدعو التحالف الدولي لمواصلة دعمه للقوات الأمنية سيما بالتدريب والتجهيز

وذكر مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه، اليوم، نائب قائد عمليات التحالف الدولي لمحاربة داعش ميجور جنرال كريستوفر غيكا".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الاوضاع في العراق والمنطقة، ومواجهة مخاطر وتهديدات الارهاب وتطوير آلية التنسيق بين التحالف الدولي والأجهزة الأمنية".



وأكد المالكي خلال اللقاء، ان "القوات الأمنية بجميع تشكيلاتها نجحت في كسر شوكة ارهاب داعش"، موضحاً ان "العراق يسعى الى تعزيز قدراته الأمنية والاستخبارية بشكل كبير من اجل الحد من مخاطر الاٍرهاب".

وأشاد رئيس ائتلاف دولة القانون، بـ "الدعم الكبير الذي قدمه التحالف الدولي للعراق في حربه ضد الاٍرهاب"، داعياً الى "التحالف الدولي الى مواصلة دعمه للقوات الأمنية سيما في مجال التدريب والتجهيز ".

