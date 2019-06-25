نائب: سنستضيف عبد المهدي وحكومته للاطلاع على ما تم انجازه خلال ستة اشهر

اكد النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، الثلاثاء، ان مجلس النواب سيستضيف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وكابينته الوزارية خلال هذا الاسبوع او بعدها بفترة قليلة للاطلاع على ما انجزته الحكومة خلال الستة اشهر الماضية.

وقال المعموري في حديث لـ الخليج 365، إن "وضع الشارع بشكل عام فيه تذمر وامتعاض من نقص الخدمات، يقابلها بعض الاخفاقات باداء الحكومة ولم ترتق للمستوى المطلوب، ماجعلنا في سائرون نقدم طلبا لاستضافة رئيس مجلس الوزراء وكابينته الحكومية داخل مجلس النواب لمعرفة ما انجزته الحكومة خلال فترة الستة اشهر الماضية".



واضاف المعموري، انه "من غير المعقول بعد كل هذه الفترة، وما تم تقديمه خلالها من برنامج حكومي كبير جدا، فاننا لا نلمس من هذا البرنامج الا الشيء البسيط على ارض الواقع، ما يجعل حضور رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية الى البرلمان واطلاع الشعب العراقي وممثليهم على ما تم انجازه امراً ضرورياً ومهماً كي يكون للبرلمان دور في عملية التقويم والتقييم للاداء"، مرجحا ان "تتم الاستضافة خلال هذا الاسبوع او بعده بفترة قليلة جدا".

