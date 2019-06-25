علماء ينجحون بتنفيذ تجربة علمية لإنقاذ وحيد القرن من الانقراض

أعلن عدد من العلماء في أوروبا، عن نجاحهم في نقل جنين وحيد القرن لقح بأنبوب إلى أنثى خصبت بويضاتها في مختبر، كجزء من جهود إنقاذ نوع فرعي آخر منقرض تقريباً من الثدييات الضخمة ذات القرون.
ونقلت "اسوشيتد برس" عن توماس هيلديبرانت من معهد ليبنيز لأبحاث الحيوان والحياة البرية في برلين قوله، إن "العملية أجريت الشهر الماضي على حيوان وحيد قرن أبيض جنوبي في حديقة تشوزوف في بولندا.
ويأمل الفريق في الحصول على تصريح من كينيا للحصول على بويضات من آخر أنثيين من وحيد القرن الأبيض قريبا.
وفي تعليق للصحفيين، أكد هيلديبرانت ان "هذا هو أول دليل إيجابي على أن العملية التي طورناها نظريا بالكامل يمكن أن تكون ناجحة".
ويأمل الفريق في الحصول على تصريح من كينيا للحصول على بويضات من آخر أنثيين من وحيد القرن الأبيض قريبا.
وفي تعليق للصحفيين، أكد هيلديبرانت ان "هذا هو أول دليل إيجابي على أن العملية التي طورناها نظريا بالكامل يمكن أن تكون ناجحة".
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