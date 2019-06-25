نائب يكشف عن انسحاب النواب الكرد من جلسة اليوم للاخلال بالنصاب

وقال عواد في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها الخليج 365، ان "النواب الكرد انسحبوا اليوم من جلسة مجلس النواب للاخلال بالنصاب".

واضاف ان "ذلك جاء بهدف عدم التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية بعقود شركتي كار وقيوان".



يذكر ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اكد ان رئاسة المجلس ستصدر امرا نيابيا الى لجنة النفط والطاقة النيابية لتشكيل لجنة تحقيقة بخصوص عقود الخدمة والجباية وعقود شركتي كار وقيروان.