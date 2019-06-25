الحلبوسي: بإمكان اي شخص تقديم طلب بشأن وجود قضايا فساد على اي مسؤول

وقال الحلبوسي خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم انه "بإمكان اي شخص تقديم طلب الى رئاسة المجلس في حال وجود قضايا فساد على اي مسؤول في الدولة العراقية لإحالته الى الادعاء العام".

واضاف انه "بخلافه يتحمل صاحب الطلب المسؤولية القانونية بعدم صحة ادعائه".



ودعا مجلس مكافحة الفساد، في التاسع من ايار الماضي، الى تقديم ادله على الاتهامات الموجهة للمسؤولين عبر وسائل الاعلام.