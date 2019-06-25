الوفاق: علاوي لا يلتفت لحظة الى الصيادي الذي يبحث عن الاثارة

اعلن حزب الوفاق، الثلاثاء، ان رئيسه اياد علاوي لا يلتفت لحظة الى النائب كاظم الصيادي الذي يبحث عن الاثارة، فيما دعا "صيادي الفتن" والفبركات للاطلاع على دور وزير الدفاع في التصدي للإرهاب أيام ابو مصعب الزرقاوي.
واضاف ان "اياد علاوي لا ينشغل حتى اللحظة بمن هو كاظم الصيادي ولايلتفت الى بحثه عن الاثارة بعيدا عن خدمة شعبه كعضو في مجلس النواب وماهو تاريخه أيام النظام السابق ، أو دوره في إرساء وبناء العملية السياسية"، مشيرا الى ان "تطاوله وافتراءاته بتورط دول عربية بترشيح وزير الدفاع تمثل إهانة كبرى لاشقائنا العرب ولمجلس النواب الموقر والذي صوت بأغلبية واضحة - باستثناء حفنة معروفة- على منح ثقته لنجاح الشمري".
ودعا الظالمي "صيادي الفتن والفبركات للاطلاع على دور وزير الدفاع في التصدي للإرهاب أيام الزرقاوي وقيادته لفوج القوات الخاصة في تلك الأيام الحالكات والالتفات لتعويض فشله بالالتزام بالقيم النضالية الحقيقية"، مطالبا بـ"الكف عن الافتراءات والتطاولات على رموز العملية السياسية بين الحين والآخر".
واكد عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، امس الاثنين، ان مرشح وزارة الدفاع كان بتوافق امريكي- أردني برعاية وزير الدولة لشؤون الدول العربية في الخارجية السعودية ثامر السبهان، ورئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي، مشيراً إلى أنه غير مؤهل لإدارة الوزارة بالمرحلة المقبلة.
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