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الحكيم ونظيره الألماني يبحثان أزمات الشرق الأوسط وتحقيق الاستقرار في المنطقة

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بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم مع نظيره الألماني هايكو ماس، الثلاثاء، أزمات الشرق الأوسط، وأهمية إطلاق مبادرات تنهي الصراع وتحقق الاستقرار في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الألماني هايكو ماس، وتناول الموضوعات كافة التي تهم البلدين".

وأضاف البيان، أن الطرفين "تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا، ومنها: الأزمات التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تقديم الحلول السياسية الناجعة، والاضطلاع بمبادرات تستهدف إنهاء الصراع، وتحقيق الأمن، والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة على مستوى العالم".


وتابع، أن الحكيم "أشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين متطلعا لأن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية في مختلف مجالات التعاون والذي يعد تطوراً رئيساً في العلاقات الثنائية".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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