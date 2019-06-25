الحكيم ونظيره الألماني يبحثان أزمات الشرق الأوسط وتحقيق الاستقرار في المنطقة

بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم مع نظيره الألماني هايكو ماس، الثلاثاء، أزمات الشرق الأوسط، وأهمية إطلاق مبادرات تنهي الصراع وتحقق الاستقرار في المنطقة.
وأضاف البيان، أن الطرفين "تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا، ومنها: الأزمات التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تقديم الحلول السياسية الناجعة، والاضطلاع بمبادرات تستهدف إنهاء الصراع، وتحقيق الأمن، والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة على مستوى العالم".
وتابع، أن الحكيم "أشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين متطلعا لأن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية في مختلف مجالات التعاون والذي يعد تطوراً رئيساً في العلاقات الثنائية".
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