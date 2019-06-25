اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، ان علاقته بالحزب الديمقراطي الكردستاني لا تزال على غير ما يرام، مبينا ان الديمقراطي تنصل عن حسم مشكلة تعيين محافظ جديد لكركوك.
وأضاف بيره أن "قيادة حزبه ترى أن الغاية الأساسية الكامنة وراء إبقاء ملف محافظ كركوك عالقاً دون حلول هي تحجيم وإضعاف دور ومكانة الاتحاد الوطني في محافظة كركوك"، مشدداً على أنه "تصرف متعمد وسياسة غايتها ضياع كركوك، لذا من الصعب أن نكون شركاء مع الديمقراطي ضمن حكومة تتبنى تلك السياسة".
وتابع أن "الموقف السائد حالياً في قيادة الاتحاد هو أن الاستمرار في الشراكة مع الديمقراطي ضمن الحكومة الجديدة، رهن بحسم قضية محافظ كركوك"، مؤكدا انه "من دون حل ملف كركوك، أستبعد مشاركة الاتحاد في الحكومة المرتقبة، كما أستبعد تشكيلها بنهاية الشهر الحالي".
وكشف النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بخيتار شاويس، في وقت سابق، عن إمكانية تمرير مرشح الاتحاد لشغل منصب محافظ كركوك خلال فترة أسبوع، مشيراً إلى أن المكون الكردي يمتلك 28 مقعداً في مجلس كركوك ولديه "الأغلبية المريحة" لتمرير مرشحه.
كانت هذه تفاصيل خبر منصب محافظ كركوك يهدد بتأخير إعلان حكومة إقليم كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.