الشيطة والصالحية يتظاهرون لاغلاق معمل البلاستيك

تظاهر العشرات من ابناء محافظة كربلاء، الثلاثاء، للمطالبة باغلاق معمل البلاستيك بقضاء الحسينية. وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من ابناء منطقتي الشيطة والصالحية في قضاء الحسينية بكربلاء طالبوا الحكومة المحلية بأغلاق معمل البلاستك بالقضاء. واضاف ان المتظاهرين اكدوا ان المعمل تسبب في العديد من الامراض المزمنة والخطيرة لاهالي المنطقتين.



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