شرطة كربلاء تروي تفاصيل إنقاذها شخصاً حاول الانتحار بـ'الكتر'

وقال المتحدث باسم القيادة العقيد علاء الغانمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "أثناء تجوال إحدى دورياتنا التابعة إلى قسم شرطة النجدة في منطقة القادسية غرب المدينة، استنجد بهم أحد المواطنين حول وجود شخص يحاول الانتحار، على الفور تحركت الدورية وبصحبة ضابط الدوريات ضمن قاطع المسؤولية إلى مكان الحادث".وأضاف البيان، أنه "تم ملاحظة الشخص الذي يحاول الانتحار شنقاً والبدء في الحديث معه لإقناعه بالتراجع عن قراره وضمان حل جميع الخلافات مع عائلته، وفعلاً نجح ضابط ومنتسبي الدورية وبمهنية عالية من إقناعه والاتصال بإشقائه وتم حل جميع المشاكل والصلح والتراضي بينهم وانتهت الأمور على خير".

وأشار إلى، أنه "في ذات السياق، كانت هناك محاولة انتحار مماثلة في منطقة الجمعية قرب مركز المدينة، وبعد الاستخبار تحركت دورية النجدة وبصحبة أحد الضابط إلى مكان الحادث، وتبين أن شخصاً يريد الانتحار بواسطة آلة جارحة (كتر) أثناء وضعها على شرايين يده لقطعها".



وتابع، أنه "تم التحاور من قبل المفرزة مع الشخص وفي أسلوب مهني للرجوع عن قرار الانتحار إلا أنه كان مصراً على الانتحار، وبحركة مباغتة من أحد منتسبي الدورية الأبطال بضرب يده الممسكة بالكتر أدى إلى سقوطه من يده، وهرب إلى أعلى سطح المنزل لكي يرمي بنفسه إلا أن سرعة تحرك المنتسبين الذين قاموا بملاحقته ومسكه وكانت النتيجة مثمرة في إنقاذ حياة الشخص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة أسباب إقدامه على هذه المحاولة بغية معالجتها".