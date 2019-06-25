أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن إنقاذها شخصين حاولا الانتحار بسبب "مشاكل عائلية"، مبينةً أن أحد الشخصين حاول الانتحار بآلة جارحة (كتر)، وبعد فشل محاولته، أراد أن يلقي بنفسه من فوق سطح منزله.
وأضاف البيان، أنه "تم ملاحظة الشخص الذي يحاول الانتحار شنقاً والبدء في الحديث معه لإقناعه بالتراجع عن قراره وضمان حل جميع الخلافات مع عائلته، وفعلاً نجح ضابط ومنتسبي الدورية وبمهنية عالية من إقناعه والاتصال بإشقائه وتم حل جميع المشاكل والصلح والتراضي بينهم وانتهت الأمور على خير".
وأشار إلى، أنه "في ذات السياق، كانت هناك محاولة انتحار مماثلة في منطقة الجمعية قرب مركز المدينة، وبعد الاستخبار تحركت دورية النجدة وبصحبة أحد الضابط إلى مكان الحادث، وتبين أن شخصاً يريد الانتحار بواسطة آلة جارحة (كتر) أثناء وضعها على شرايين يده لقطعها".
وتابع، أنه "تم التحاور من قبل المفرزة مع الشخص وفي أسلوب مهني للرجوع عن قرار الانتحار إلا أنه كان مصراً على الانتحار، وبحركة مباغتة من أحد منتسبي الدورية الأبطال بضرب يده الممسكة بالكتر أدى إلى سقوطه من يده، وهرب إلى أعلى سطح المنزل لكي يرمي بنفسه إلا أن سرعة تحرك المنتسبين الذين قاموا بملاحقته ومسكه وكانت النتيجة مثمرة في إنقاذ حياة الشخص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة أسباب إقدامه على هذه المحاولة بغية معالجتها".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة كربلاء تروي تفاصيل إنقاذها شخصاً حاول الانتحار بـ'الكتر' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.