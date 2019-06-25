اعلان الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر ايار الماضي

وقالت سومو التابعة لوزارة النفط في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كمية الصادرات من النفط الخام حسب الاحصائية النهائية لشهر ايار الماضي بلغت 110 مليوناً و737 الف و293 برميل، بإيرادات بلغت 7 مليارات و329 مليونا و 737 الف دولار".واضاف ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 106 مليونا و675 الف و881 برميل، بإيرادات بلغت 7 مليارات و89 مليونا و 555 الف دولار".

وتابعت ان "الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان بلغت 3 مليون و166 الف و261 برميلا ، بايرادات بلغت 209 مليونا و175 الف و253 دولارا، فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة 895 الفا و151 برميلا بايرادات بلغت 31 مليونا و006 الفا و240 دولارا" .



واوضحت ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 66.190 دولارا"، لافتا الى ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 40 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام حاليا من الموانى الجنوبية في البصرة، وبعض الكميات من المنفذ الشمالي من حقول كركوك النفطية.