أول تصريح من وزير العدل بعد تسلمه المنصب

وقال بيان للوزارة تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "جرى في مقر وزارة العدل، اليوم مراسيم تسليم واستلام حقيبة وزارة العدل بحضور كادر الوزارة المتقدم، بين وزير العدل وكالة بنكين ريكاني والوزير الحالي فاروق امين الشواني".واضافت ان "بنكين رحب بالوزير فاروق الشواني وتمنى له النجاح والموفقية في أداء مهمته الجديدة والتقدم بخدمة الوطن وخاصة في مجال ادارة وزارة العدل وخصوصا بعد توليها ادارة مهام وزارة حقوق الانسان الملغاة".

واكد الشواني خلالف البيان "على اهمية النهوض بدور الوزارة باعتبارها ركيزة اساسية من ركائز الدولة العراقية"، مشيرا الى ان "المرحلة المقبلة من عمل الوزارة سيساهم في اعمار الوطن وخدمة المواطن".



وتابع ان "النهوض بعمل الدوائر العدلية يتطلب تكاتف جميع العاملين في الوزارة والعمل بروح الفريق لاكمال المهام الكبيرة المناطة بالوزارة على المستويين الخدمي والامني".

وبحسب بيان الوزارة ان "الوزير باشر حال اكمال مراسم تسلمه مهام عمله اللقاء بالكوادر المتقدمة في الوزارة، بهدف الاطلاع على واقع العمل في الدوائر العدلية والارتقاء به خدمة للصالح العام".

يشار الى ان وزير العدل القاضي فاروق الشواني، ادى مراسيم اليمين الدستورية، بعد تصويت اعضاء مجلس النواب عليه خلال جلسة يوم امس الاثنين، واختياره كوزير لوزارة العدل.