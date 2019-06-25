ذي قار تحدد سعر بيض المائدة في الاسواق المحلية

حدد النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي سعر بيع بيض المائدة في السوق المحلية, معلناً عن فتح عدد من مراكز البيع المباشر خاص بأصحاب الدواجن .
وقال الدخيلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الحكومة المحلية الزمت اصحاب الدواجن بتخفيض سعر صندوق بيض المائدة من 60 الف دينار الى 47 الف دينار قابلا للانخفاض", محذرا بـ"التلاعب بقوت المواطنين".
وبين الدخيلي ان "مراكز البيع المباشر لبيض المائدة تباشر عملها خلال هذا الاسبوع بأشراف مديرية زراعة ذي قار ومتابعة الامن الاقتصادي لضمان استقرار الاسعار وبخلافه يتم محاسبة المقصرين واحالتهم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
واضاف نائب محافظ ذي قار ورئيس اللجنة الزراعية العليا "الزمنا اصحاب حقول الدواجن بتحقيق الاكتفاء الذاتي لبيض المائدة وعدم البيع خارج حدود المحافظة حتى تحقيق الاسعار المناسبة لدخل الفرد الذي قاري".
وبين الدخيلي ان "مراكز البيع المباشر لبيض المائدة تباشر عملها خلال هذا الاسبوع بأشراف مديرية زراعة ذي قار ومتابعة الامن الاقتصادي لضمان استقرار الاسعار وبخلافه يتم محاسبة المقصرين واحالتهم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
واضاف نائب محافظ ذي قار ورئيس اللجنة الزراعية العليا "الزمنا اصحاب حقول الدواجن بتحقيق الاكتفاء الذاتي لبيض المائدة وعدم البيع خارج حدود المحافظة حتى تحقيق الاسعار المناسبة لدخل الفرد الذي قاري".
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