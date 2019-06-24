العامري لمسؤول فلسطيني: نحن معكم بخندق الدفاع ويجب افشال صفقة القرن

اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، ان العراق وفلسطين معا خندق الدفاع، فيما شدد على ضرورة افشال صفقة القرن.
وقال مكتب العامري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل اليوم، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية نبيل شعث والوفد المرافق له في مكتبه ببغداد".
واكد العامري خلال اللقاء ان "المسيرات الحافلة ليوم القدس في العراق وغيره من البلدان دليل على مكانة القضية الفلسطينية في نفوس الناس".
واضاف "نحن معكم في خندق الدفاع عن فلسطين"، مشددا على ضرورة "افشال صفقة القرن".
وتابع ان "السلاح لايمكن ان ينتصر على روح المقاومة".
من جهته عبر مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية نبيل شعث عن شكره وامتنانه لموقف العراق المشرف الرافض لقمة البحرين التي دعت لصفقة القرن، مؤكدا ان "عودة العراق الى موقعه العربي هو مصدر قوة وامل لفلسطين".
واضاف شعث "اننا قاطعنا قمة البحرين لاننا نعتبرها قمة ترامب"، مشيرا الى ان "اولوياتنا الداخلية هي استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".
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