بدر النيابية تؤكد دعمها للحكومة وتلوح بـ'موقف آخر' في هذه الحالة

وقال المتحدث باسم الكتلة وليد السهلاني في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من نواب الكتلة وحضرته الخليج 365، إن "كتلة بدر تنازلت عن كافة الاستحقاقات الانتخابية في الهيئات والحقائب المستقلة والدرجات الخاصة والوكالات، انسجاماً مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق"، مشيراً إلى أن "قناعتنا باستكمال الكابينة الوزارية تعد أمراً أساسياً ومن ضرورات المرحلة الحالية".وأضاف السهلاني: "صوتنا على الأسماء المرشحة من قبل عبد المهدي لا سيما مرشحي الحقائب الأمنية، وسنمارس دورنا الرقابي بمتابعة تقويم وتقييم الأداء الوزاري وتشخيص الأخطاء ومعالجتها وفق الاطر القانونية".

وتابع، أن "كتلة بدر تبقى داعمة ومساندة لحكومة عادل عبد المهدي طالما الحكومة تعمل لخدمة الشعب، وسنعاضد كافة الرؤى التي تتنباها الحكومة لخدمة المواطنين، وبخلاف ذلك سيكون لنا موقف آخر في حينه".