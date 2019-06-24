أكدت كتلة بدر النيابية، اليوم الاثنين، دعمها ومساندتها لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "طالما تعمل لخدمة الشعب"، لكنها لوحت بـ"موقف آخر" في حال حصل خلاف ذلك.
وأضاف السهلاني: "صوتنا على الأسماء المرشحة من قبل عبد المهدي لا سيما مرشحي الحقائب الأمنية، وسنمارس دورنا الرقابي بمتابعة تقويم وتقييم الأداء الوزاري وتشخيص الأخطاء ومعالجتها وفق الاطر القانونية".
وتابع، أن "كتلة بدر تبقى داعمة ومساندة لحكومة عادل عبد المهدي طالما الحكومة تعمل لخدمة الشعب، وسنعاضد كافة الرؤى التي تتنباها الحكومة لخدمة المواطنين، وبخلاف ذلك سيكون لنا موقف آخر في حينه".
كانت هذه تفاصيل خبر بدر النيابية تؤكد دعمها للحكومة وتلوح بـ'موقف آخر' في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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