سائرون: توقيتات الموازنة ملزمة وسنحاسب الجهات المخلة بتطبيق القوانين

اكد تحالف سائرون، الاثنين، ان توقيتات الموازنة ملزمة للحكومة، فيما اشار الى انه سيحاسب الجهات المخلة بتطبيق القوانين.



واضاف ان "مجلس النواب وكتلة سائرون النيابية ستعمل على محاسبة اي جهة تتأخر او تخل بالالتزام والقوانين وقال النائب صباح الساعدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب سائرون، وحضرته الخليج 365، ان "التوقيتات الزمنية التي وضعت في قانون الموازنة العامة ملزمة للحكومة، واي تاخير بشأن انهاء ملف ادارة المناصب بالوكالة والدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة يعد خرقا قانونيا تتحمل الحكومة مسؤوليته".واضاف ان "مجلس النواب وكتلة سائرون النيابية ستعمل على محاسبة اي جهة تتأخر او تخل بالالتزام والقوانين والتشريعات كافة المتعلقة بانهاء ادارة المناصب بالوكالة"، مشددا على ضرورة "تفكيك الدولة العميقة التي انشأتها مافيات الفساد والمحاصة".

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