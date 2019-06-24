تأدية اليمين الدستوري للوزراء الجدد

ادى الوزراء الثلاثة الذين صوت عليهم مجلس النواب، الاثنين، اليمين الدستورية. وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، ان "وزراء الدفاع نجاح حسن علي الشمري والداخلية ياسين طه حسن الياسري والعدل فاروق امين الشواني، ادوا اليوم اليمين الدستورية امام مجلس النواب". واضاف ان "النائب محمد محمود ظاهر ادى اليمين الدستوري بديلاً عن منصور المرعيد الذي اصبح محافظا لنينوى".

يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم الاثنين، على اختيار نجاح حسن علي الشمري وزيرا للدفاع وياسين طه حسن الياسري وزيرا للداخلية وفاروق امين الشواني وزيرا للعدل، فيما تم رفض المرشحة سفانة الحمداني وزيرة للتربية. يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم الاثنين، على اختيار نجاح حسن علي الشمري وزيرا للدفاع وياسين طه حسن الياسري وزيرا للداخلية وفاروق امين الشواني وزيرا للعدل، فيما تم رفض المرشحة سفانة الحمداني وزيرة للتربية.

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