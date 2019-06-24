البرلمان يصوت على فاروق امين وزيرا للعدل

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "اعضاء مجلس النواب صوتوا، اليوم، على مرشح رئيس الوزراء لمنصب وزير العدل فاروق امين".

وصوت مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاثنين، على طلب رئيس الوزراء باعفاء شيماء الحيالي من وزارة التربية، فضلا عن تصويته على ياسين الياسري وزيراً للداخلية، و نجاح الشمري وزيرا للدفاع، فيما رفض منح الثقة لمرشحة منصب وزير التربية سفانة الحمداني.