البرلمان يصوت على عدم منح الثقة لـ سفانة الحمداني وزيرةً للتربية

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "اعضاء مجلس النواب صوتوا، اليوم، على عدم منح الثقة لمرشحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى وزارة التربية سفانة الحمداني".

وصوت مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاثنين، على طلب رئيس الوزراء باعفاء شيماء الحيالي من وزارة التربية، فضلا عن تصويته على ياسين الياسري وزيراً للداخلية، و نجاح الشمري وزيرا للدفاع.