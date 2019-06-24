مجلس النواب يصوت على ياسين الياسري وزيراً للداخلية

صوت مجلس النواب، الاثنين، على تولي ياسين الياسري منصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت على منح الثقة لياسين طه حسن الياسري وزيراً للداخلية". جدير بالذكر أن مجلس النواب صوت، قبل قليل، على نجاح الشمري وزيراً للدفاع. وعقد البرلمان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، جلسته الـ26 برئاسة الحلبوسي، ويتضمن جدول أعمال الجلسة استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، والتصويت على مقترح قانون إعادة منتسبي الداخلية والدفاع إلى الخدمة.



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