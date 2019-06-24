البرلمان يصوت على اختيار الشمري وزيرا للدفاع

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم، على منح الثقة لنجاح الشمري وزيرا للدفاع".

يذكر ان مجلس النواب عقد اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي، وتضمن جدول اعمالها استكمال التصويت على الكابينة الوزارية.