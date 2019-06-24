مجلس النواب يصوت على طلب رئيس الوزراء اعفاء شيماء الحيالي من وزارة التربية

صوت البرلمان، الاثنين ، على إعفاء شيماء الحيالي من منصب وزير التربية بطلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان صوت على إلغاء التصويت السابق لشيماء الحيالي بناء على طلب رئيس الوزراء". يذكر أن مجلس النواب صوت، في الرابع والعشرين من شهر كانون الأول الماضي، على شيماء الحيالي وزيرة للتربية.

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