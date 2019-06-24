افادت الانباء الواردة من مجلس النواب، اليوم الاثنين، بوجود توافق بين الكتل السنية للتصويت على مرشح الدفاع وسط رفض لمرشحة وزارة التربية.
وقال مصدر نيابي في وقت سابق، لـ الخليج 365، إن "الخلافات بين الكتل السياسية اشتدت قبيل عقد جلسة البرلمان، اليوم، حول مرشحي وزارتي التربية والدفاع"، مبينا أن "تلك الخلافات تؤخر التصويت على الوزارات الأربع المتبقية".
ومن المقرر ان يعرض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في جلسة البرلمان اليوم الاثنين، اسماء مرشحيه للمناصب الوزارية المتبقية، الداخلية ، الدفاع ، التربية ، العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن توافق 'سني' للتصويت على مرشح الدفاع ورفض مرشحة التربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.