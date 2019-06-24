أنباء عن توافق 'سني' للتصويت على مرشح الدفاع ورفض مرشحة التربية

وقال مصدر نيابي لـ السومرية نيوزإن "هناك توافقا سنيا للتصويت على نجاح الشمري لمنصب وزير الدفاع، ورفض لتمرير سفانة الحمداني لوزارة التربية".

وقال مصدر نيابي في وقت سابق، لـ الخليج 365، إن "الخلافات بين الكتل السياسية اشتدت قبيل عقد جلسة البرلمان، اليوم، حول مرشحي وزارتي التربية والدفاع"، مبينا أن "تلك الخلافات تؤخر التصويت على الوزارات الأربع المتبقية".



ومن المقرر ان يعرض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في جلسة البرلمان اليوم الاثنين، اسماء مرشحيه للمناصب الوزارية المتبقية، الداخلية ، الدفاع ، التربية ، العدل.