نائب يرجح ترحيل ملف الدرجات الخاصة إلى الفصل التشريعي المقبل

رجح النائب عن تحالف البناء قصي عباس الشبكي، الاثنين، ترحيل ملف الدرجات الخاصة إلى الفصل التشريعي المقبل، عازياً ذلك إلى "تشعب" الملف.
ولفت إلى أن "الخلافات العميقة ما زالت موجودة وهو ما أثر على سرعة حسم ملفي الدرجات الخاصة والوزارات نتيجة لتعقد المشهد وعدم وجود رؤية موحدة لحسمهما".
ورجح الشبكي، أن "يعمد البرلمان لترحيل ملف الدرجات الخاصة بشكل كامل أو الجزء الأكبر منه إلى الفصل التشريعي المقبل بسبب تشعب هذا الملف وتعقيداته".
وكان النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي كشف، أمس الأحد (23 حزيران 2019)، عن وجود مساعٍ لتعديل فقرة بالموازنة مخصصة بحسم ملف الدرجات الخاصة، مبيناً أن التعديل يسمح بتأجيل الحسم إلى نهاية العام.
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