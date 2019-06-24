نائب عن الفتح: حسمنا امرنا بالتصويت لمرشحي عبد المهدي للوزارات الاربع المتبقية

اكد النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، الاثنين، أن تحالفه سيصوت لصالح مرشحي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للوزارات الاربع المتبقية.
وأضاف السهلاني، "رغم ان هناك بعض الجهات لديها ملاحظات على المرشحين او بعضهم لاسباب مختلفة الا ان الاغلبية المطلوبة لتمرير الاسماء موجودة وستمرر الاسماء لاننا بحاجة الى دعم الحكومة وانجاحها".
من جهته، اشار النائب عن الديمقراطي الكردستاني احمد الصفار الى أنه "على ضوء المعطيات حتى اللحظة وبحال عدم حصول متغيرات بالمواقف فان موقفنا هو دخول القاعة والتصويت للمرشحين الذين قدمهم رئيس الوزراء ومن بينهم مرشح وزارة العدل".
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