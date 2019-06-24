الحكمة: سنصوت على الاسماء المناسبة ولن نعرقل استكمال الكابينة الوزارية

وقال النائب علي البديري، في حديث لـ الخليج 365، "سندخل للقاعة ونصوت على الاسماء التي نراها مناسبة"، مؤكدا "لن نقاطع الجلسة".

وأوضح البديري أن "استكمال الكابينة الوزارية كان احد مطالبنا من رئيس الوزراء"، مشددا "لن نحسب على الجهات التي تعرقل استكمال الكابينة الوزارية".



ومن المقرر ان يعرض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في جلسة البرلمان اليوم الاثنين، اسماء مرشحيه للمناصب الوزارية المتبقية، الداخلية ، الدفاع ، التربية ، العدل.