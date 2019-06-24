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نائب عن ارادة يعلن عدول عبد عون عن قرار انسحابه من الكتلة

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اعلن النائب عن كتلة ارادة حسين عرب، الاثنين، عن عدول النائب عبد عون عن قرار الانسحاب عن كتلة ارادة.
وقال عربي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "النائب عبد عون قرر العدول عن قرار الانسحاب من كتلة ارادة".

يذكر ان النائبين ملحان المكوطر وعبد عون العبادي اعلنا السبت الماضي، انسحابهما من كتلة ارادة والعمل كنائبين مستقلين.

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