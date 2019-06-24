نائب عن ارادة يعلن عدول عبد عون عن قرار انسحابه من الكتلة

وقال عربي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "النائب عبد عون قرر العدول عن قرار الانسحاب من كتلة ارادة".

يذكر ان النائبين ملحان المكوطر وعبد عون العبادي اعلنا السبت الماضي، انسحابهما من كتلة ارادة والعمل كنائبين مستقلين.