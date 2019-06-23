الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

إعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة إغتصاب طفلة عمرها سبع سنوات في أربيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

افاد مصدر امني، الاحد، بأن قوة امنية اعتقلت ثلاثة أشخاص بتهمة إغتصاب طفلة عمرها سبع سنوات في أربيل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "خلال عمليات التحقيق التي أجرتها الجهات الأمنية المعنية مع ثلاثة أشخاص متهمين بإغتصاب طفلة عمرها 7 سنوات في أربيل وأطلقت سراحهم بكفالة مالية بتاريخ الـ17 من حزيران الحالي، تم إلقاء القبض عليهم من جديد بعدما طالب أهالي الطفلة من رئيس إقليم كردستان التدخل وأن يكون له موقف من هذا الملف".

من جانبه قال لقمان إسماعيل والد الطفلة "بعدما تم إطلاق سراح الأشخاص الثلاثة بكفالة أحسست بغبن وظلم كبير ولذلك طالبت رئيس إقليم كردستان بأن يكون على علم بهذه القضية وأن يقدم الدعم لنا".

يذكر أن قوة امنية القت القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بإغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات في الـ14 من نيسان الماضي، في اربيل، إلا أنه تم إطلاق سراحهم بتاريخ الـ17 من حزيران الحالي، بكفالة مالية وقدرها 30 مليون دينار.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة إغتصاب طفلة عمرها سبع سنوات في أربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا