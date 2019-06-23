إعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة إغتصاب طفلة عمرها سبع سنوات في أربيل

افاد مصدر امني، الاحد، بأن قوة امنية اعتقلت ثلاثة أشخاص بتهمة إغتصاب طفلة عمرها سبع سنوات في أربيل.
من جانبه قال لقمان إسماعيل والد الطفلة "بعدما تم إطلاق سراح الأشخاص الثلاثة بكفالة أحسست بغبن وظلم كبير ولذلك طالبت رئيس إقليم كردستان بأن يكون على علم بهذه القضية وأن يقدم الدعم لنا".
يذكر أن قوة امنية القت القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بإغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات في الـ14 من نيسان الماضي، في اربيل، إلا أنه تم إطلاق سراحهم بتاريخ الـ17 من حزيران الحالي، بكفالة مالية وقدرها 30 مليون دينار.
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