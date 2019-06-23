إعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة إغتصاب طفلة عمرها سبع سنوات في أربيل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "خلال عمليات التحقيق التي أجرتها الجهات الأمنية المعنية مع ثلاثة أشخاص متهمين بإغتصاب طفلة عمرها 7 سنوات في أربيل وأطلقت سراحهم بكفالة مالية بتاريخ الـ17 من حزيران الحالي، تم إلقاء القبض عليهم من جديد بعدما طالب أهالي الطفلة من رئيس إقليم كردستان التدخل وأن يكون له موقف من هذا الملف".من جانبه قال لقمان إسماعيل والد الطفلة "بعدما تم إطلاق سراح الأشخاص الثلاثة بكفالة أحسست بغبن وظلم كبير ولذلك طالبت رئيس إقليم كردستان بأن يكون على علم بهذه القضية وأن يقدم الدعم لنا".

يذكر أن قوة امنية القت القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بإغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات في الـ14 من نيسان الماضي، في اربيل، إلا أنه تم إطلاق سراحهم بتاريخ الـ17 من حزيران الحالي، بكفالة مالية وقدرها 30 مليون دينار.

