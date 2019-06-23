كشف مصدر برلماني، الاحد، عن وصول اسماء المرشحين للوزارات الاربعة الى البرلمان. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ارسل اسماء المرشحين للوزارات الاربعة الى البرلمان". ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب يوم غد الاثنين على استكمال الكابينة الوزارية (الداخلية، الدفاع، العدل، التربية).



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