نزاع عشائري في البصرة

افاد مصدر امني، الاحد، باندلاع نزاع عشائري في محافظة البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "نزاعا عشائريا اندلع مساء اليوم، لبين عشيرتين في قضاء الدير شمال محافظة البصرة، استخدمت فيه اسلحة خفيفة ومتوسطة، دون معرفة الخسائر التي خلفها هذا النزاع". واضاف ان "القوات الامنية توجهت الى منطقة النزاع من اجل محاسبة المتورطين".
يذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمني بالاستقرار النسبي، لكنها تشهد من حين لآخر منذ عام 2003 حدوث نزاعات عشائرية مسلحة عادة ما تسفر عن ضحايا، ونسبة كبيرة من تلك النزاعات ناجمة عن مشاكل وخلافات اجتماعية أو تجارية.
يذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمني بالاستقرار النسبي، لكنها تشهد من حين لآخر منذ عام 2003 حدوث نزاعات عشائرية مسلحة عادة ما تسفر عن ضحايا، ونسبة كبيرة من تلك النزاعات ناجمة عن مشاكل وخلافات اجتماعية أو تجارية.
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