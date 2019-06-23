القوات الامنية تعيد فتح الطرق المؤدية الى ملعب الشعب

افاد مصدر امني، الاحد، بأن القوات الامنية اعادت فتح الطرق المؤدية الى ملعب الشعب.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية اعادت فتح جميع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب ببغدا، بعد ان انتهت مباراة الكلاسيكو بين الجوية والزوراء".
واضاف انه "لم يتم تسجيل اي خرق امني، فيما حدثت حالة اصابة اغماء واحدة وتم اسعافها اثناء خروج الجماهير من الملعب".
يذكر ان القوات الامنية قامت اليوم الاحد، بغلق عدد من الطرق المؤدية الى ملعب الشعب في بغداد، استعدادا لمباراة فريقي الزوراء والجوية والتي تشهد حضورا جماهيريا كبيرا.
واضاف انه "لم يتم تسجيل اي خرق امني، فيما حدثت حالة اصابة اغماء واحدة وتم اسعافها اثناء خروج الجماهير من الملعب".
يذكر ان القوات الامنية قامت اليوم الاحد، بغلق عدد من الطرق المؤدية الى ملعب الشعب في بغداد، استعدادا لمباراة فريقي الزوراء والجوية والتي تشهد حضورا جماهيريا كبيرا.
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