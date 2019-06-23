العشرات يتظاهرون شمال النجف للمطالبة بالخدمات

تظاهر العشرات من اهالي النجف، الاحد، شمالي المحافظة للمطالبة بالخدمات. وقال مراسل السومرية، إن العشرات من المواطنين تظاهروا، اليوم، شمالي محافظة النجف للمطالبة بالخدمات والكهرباء وتنفيذ طريق الناحية السريع. وأضاف أن المتظاهرين طالبوا بتحسين الطاقة الكهربائية وتنفيذ مستشفى في المحافظة.





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