الشرطة النهرية في المثنى تنتشل جثتين من نهر الفرات

أعلنت الشرطة النهرية، الأحد، من انتشال جثتين لغريقين شابين من نهر الفرات في محافظة المثنى.

وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريق وحدة الغوص التابع إلى قسم الشرطة النهرية في قيادة شرطة المثنى والمنشآت تمكن من انتشال جثتين لغريقين شابين في نهر الفرات بعد ورود معلومات عن حادث الغرق"، مبينة أنه "توجهت إلى محل الحادث في منطقة البركات الصگبان وباشر فريق الغواصين بالبحث عن الجثتين في حوض النهر".



وأضافت أنه "تم العثور على الجثة الأولى للشاب ( م - م - ع ) تولد 2004 يسكن محافظة الديوانية قضاء الحمزة واستمر البحث إلى أن تم العثور على الغريق الاخر الشاب ( ح - ع -ع ) تولد 2005 قرب جسر ال عبس ويسكن منطقة البركات، مبينة أنه "بعد التعرف على الجثتين تم نقلهما إلى دائرة الطب العدلي في السماوة".