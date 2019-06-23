باشرت القوات الامنية، قبل قليل، بقطع جميع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب الدولي وسط العاصمة بغداد قبيل انطلاق مباراة الزوراء والقوة الجوية ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وقال مصدر امني في حديث للسومرية نيوز، إن "القوات الامنية باشرت بقطع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب الدولي قبل انطلاق مباراة الزوراء والقوة الجوية".
وكانت قيادة عمليات بغداد، قد اعلنت في وقت سابق اليوم، ان الطرق المؤدية الى ملعب الشعب الدولي سيتم قطعها من الساعة السادسة وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
وستنطلق المباراة المؤجلة من الجولة الـ16على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.
وكانت قيادة عمليات بغداد، قد اعلنت في وقت سابق اليوم، ان الطرق المؤدية الى ملعب الشعب الدولي سيتم قطعها من الساعة السادسة وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
وستنطلق المباراة المؤجلة من الجولة الـ16على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الامنية تباشر بقطع جميع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.