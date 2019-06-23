القوات الامنية تباشر بقطع جميع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب

وقال مصدر امني في حديث للسومرية نيوز، إن "القوات الامنية باشرت بقطع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب الدولي قبل انطلاق مباراة الزوراء والقوة الجوية".

وكانت قيادة عمليات بغداد، قد اعلنت في وقت سابق اليوم، ان الطرق المؤدية الى ملعب الشعب الدولي سيتم قطعها من الساعة السادسة وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً.



وستنطلق المباراة المؤجلة من الجولة الـ16على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.