ايران تعلن استعدادها لدعم العراق في مجال التأهيل العسكري

وذكرت وكالة "فارس" ان "رباني التقى، اليوم، اللواء الركن طارق عباس البلداوي، مدير التدريب العسكري بالجيش العراقي".

ونقلت الوكالة عن رباني قوله، ان "العراق وإيران يحظيان بتاريخ عريق ويتمتعان بقواسم ثقافية ودينية مشتركة ونحن نعتبر الشعب العراقي بأنه شعب شقيق وصديق للشعب الايراني".



وأشار إلى "دور ايران والعراق في دعم الاستقرار واستتباب الأمن في المنطقة"، مؤكداً على" ضرورة التعاون بين الجانبين من أجل مواجهة التهديدات الأمنية والارهابية في المنطقة".

وأكد رباني، "استعداد طهران من أجل تقديم الدعم في مجال التاهيل العسكري إلى الجانب العراقي في مختلف المجالات العسكرية بما في ذلك البرية والجوية والبحرية والدفاعية".

من جانبه، أعرب اللواء الركن طارق عباس البلداوي مدير التدريب العسكري بالجيش العراقي عن ارتياحه لزيارة ايران، مؤكداً على ضرورة توسيع العلاقات في المجالات التدريبية وفنون القتال وإجراء مناورات مشتركة بين ايران والعراق.



واعتبر البلداوي "الاهتمام بالقضايا الحدودية وإجراء زيارات بين الوحدات العسكرية واقامة المعارض والقدرات القتالية للبلدين، بأنها من القضايا التي يجب الالتفات اليها".

وکان اللواء الركن طارق عباس البلداوي قد وصل أمس إلى طهران على رأس وفد عسكري عراقي رفيع المستوى.