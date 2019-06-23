تفكيك ثلاث عبوات ناسفة في سامراء

افاد مصدر امني، الاحد، بتفكيك ثلاث عبوات ناسفة في سامراء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "في عملية إستباقية لتفتيش جزيرة مكيشيفة في مدينة سامراء ضمن قاطع اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية تم العثور على ثلاث عبوات قمعية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي للفرقة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي للفرقة".
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