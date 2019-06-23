بدء فرز الأصوات في الانتخابات البلدية في اسطنبول

أفادت وكالة "رويترز" بإغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، والشروع بفرز أصوات الناخبين. ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات الأولية خلال الساعات المقبلة. وألغت اللجنة العليا للانتخابات التركية في 6 مايو الماضي، نتائج رئاسة بلدية اسطنبول في انتخابات جرت نهاية مارس، وقررت إعادة إجرائها في 23 يونيو.

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