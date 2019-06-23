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الحشد الشعبي: نجحنا بقطع الطريق على داعش في الوصول لخانقين

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أعلن اللواء 110 في الحشد الشعبي، الأحد، عن نجاحه بقطع الطريق على تنظيم "داعش" الإرهابي في الوصول الى قضاء خانقين بمحافظة ديالى والعبث بأمنه.
وقال اللواء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحشد الشعبي قوة وطنية تمثل كل اطياف العراق دون استثناء ووجودها في خانقين وريفها جاء لدرء مخاطر الارهاب واستجابة لنداءات الاهالي"، مبينا أن "أغلب مقاتلي اللواء من اهالي خانقين وقراها ولهم دور مهم في مواجهة داعش واعطاء دماء زكية خلال السنوات الماضية".

وأضاف أن "ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي من اكاذيب وشائعات مغرضة هدفها بالاساس اهالي خانقين من خلال اشاعة الفوضى والاساء لتضحيات الحشد الشعبي المقدس".

واشار اللواء إلى أن "اتهام الحشد بالوقوف وراء جريمة انتحاري الكورنيش الاخيرة في خانقين كذبة اخرى معروفة للقاصي والداني وهناك نؤكد لكم الخبر الصحيح بأن داعش تمنت هذه العملية الاجرامية"، مؤكداً أن "الحشد يتعرض الى هجمة شرسة من قبل قوى متطرفة نظرا لنجاحه في قطع الطريق على داعش في الوصول الى خانقين والعبث بامنها واستقرار ولدينا ايمان قوي بان الاهالي يدركون اهمية وجود الحشد في مناطقهم خلال الفترة الماضية".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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