الحشد الشعبي: نجحنا بقطع الطريق على داعش في الوصول لخانقين

أعلن اللواء 110 في الحشد الشعبي، الأحد، عن نجاحه بقطع الطريق على تنظيم "داعش" الإرهابي في الوصول الى قضاء خانقين بمحافظة ديالى والعبث بأمنه.
وأضاف أن "ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي من اكاذيب وشائعات مغرضة هدفها بالاساس اهالي خانقين من خلال اشاعة الفوضى والاساء لتضحيات الحشد الشعبي المقدس".
واشار اللواء إلى أن "اتهام الحشد بالوقوف وراء جريمة انتحاري الكورنيش الاخيرة في خانقين كذبة اخرى معروفة للقاصي والداني وهناك نؤكد لكم الخبر الصحيح بأن داعش تمنت هذه العملية الاجرامية"، مؤكداً أن "الحشد يتعرض الى هجمة شرسة من قبل قوى متطرفة نظرا لنجاحه في قطع الطريق على داعش في الوصول الى خانقين والعبث بامنها واستقرار ولدينا ايمان قوي بان الاهالي يدركون اهمية وجود الحشد في مناطقهم خلال الفترة الماضية".
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