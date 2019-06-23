الحلبوسي والقائم بأعمال السفارة البريطانية يناقشان ملف إكمال الكابينة الوزارية

ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، مع القائم بأعمال السفارة البريطانية ملف إكمال الكابينة الوزارية.
وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم، القائم بأعمال السفارة البريطانية جون تاكنت والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء مناقشة ملف إكمال الكابينة الوزارية، وضرورة العمل الجاد؛ لتنفيذ البرنامج الحكومي وتحسين الخدمات للمواطنين".
وأضاف أن "اللقاء بحث أهمية معالجة أسباب ظهور التنظيمات المتطرفة، وإنهاء ملف النازحين بتكثيف جهود العمل لإعادة العوائل النازحة إلى مناطق سكناها، وتوفير البنى التحتية اللازمة؛ لتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة".
وأوضح البيان، أن "اللقاء تطرق إلى تطورات الوضع الإقليمي، والتأكيد على أهمية التهدئة، والابتعاد عن التصعيد، والحفاظ على استقرار المنطقة".
وأضاف أن "اللقاء بحث أهمية معالجة أسباب ظهور التنظيمات المتطرفة، وإنهاء ملف النازحين بتكثيف جهود العمل لإعادة العوائل النازحة إلى مناطق سكناها، وتوفير البنى التحتية اللازمة؛ لتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة".
وأوضح البيان، أن "اللقاء تطرق إلى تطورات الوضع الإقليمي، والتأكيد على أهمية التهدئة، والابتعاد عن التصعيد، والحفاظ على استقرار المنطقة".
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