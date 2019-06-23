مساع لتعديل فقرة بالموازنة يسمح بتأجيل حسم الدرجات الخاصة لنهاية العام

كشف النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي، الاحد، عن وجود مساعي لتعديل فقرة بالموازنة مخصصة بحسم ملف الدرجات الخاصة، مشيرا الى ان التعديل يسمح بتأجيل الحسم الى نهاية العام.

وقال الزيادي في حديث لـ الخليج 365، ان "قضية الدرجات الخاصة هو موضوع مهم وخطير وهنالك غياب للضوابط والمعايير التي يتم من خلالها تقديم اسماء المرشحين لتلك المناصب"، مبينا ان "آلية الاختيار هي الاخرى لم تكن واضحة مابين نافذة الكترونية او ترشحيات كتل سياسية او محاصصة وهي برأينا الاكثر واقعية واقرب للموجود على الارض".



واضاف الزيادي، ان "ائتلاف النصر اعلن موقفه الرافض للتوزيع على اساس المحاصصة وقد طالبنا بتاجيل هذا الملف الى وقت اخر لحين نضوج الرؤية والاليات المتبعة لبناء دولة مؤسسات بعيدة عن المحاصصة المقيتة"، لافتا الى ان "هنالك رغبة داخل مجلس النواب لتعديل الفقرة الخاصة من الموازنة المتعلقة بتحديد الثلاثين من الشهر الجاري كموعد لحسم الدرجات الخاصة من خلال طرح مقترح تعديل وقراءته اولى وثانية ثم التصويت عليه لتاجيل حسم الدرجات الخاصة الى نهاية العام الحالي".



ومن المقرر ان يحسم مجلس النواب الاسبوع الحالي ملف ما تبقى من الكابينة الوزارية اضافة الى الدرجات الخاصة، الا ان هناك انباء تفيد بأن الخلافات بشأن ذلك ما بين الكتل السياسية مازالت مستمرة المر الذي يعرقل حسمها.