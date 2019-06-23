اصابة منتسب في مكافحة اجرام بالبصرة اثر هجوم مسلح

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باصابة منتسب في مديرية لمكافحة الاجرام بمحافظة البصرة اثر هجوم مسلح نفذه مجهولون. وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولون فتحوا، ظهر اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه منتسب في مكافحة اجرام ابي الخصيب في محافظة البصرة اثناء مروره في القضاء مااسفر عن اصابته بجروح خطيرة، فيما لاذ المسلحون بالفرار".



وأوضح أن "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا الى "نقل المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".



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