إحباط محاولة تسلل لـ'داعش' في صلاح الدين

وقالت السرايا في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "معلومات استخباراتية وردت إلى قيادة العمليات أفادت بأن مجموعة من الدواعش تروم التسلل بالزوارق إلى المناطق المحاذية لعمليات شرق الأنبار لتنفيذ عمليات إرهابية".وأضاف، أن "قيادة عمليات سامراء لسرايا السلام وجهت باتخاذ التدابير اللازمة فقام اللواء الثاني بنصب كمين خارج قاطع المسؤولية للمجموعة المتسللة والمتكونة من عدة زوارق في مناطق العاديات وزور البوحمود وعين الحلوة".

وأشار البيان، إلى أن "أبطال اللواء الثاني أجبروا الدواعش على الفرار بعد التصدي لهم بكل قوة وعزيمة".

وكانت "سرايا السلام" أعلنت، الأحد الماضي، عن إحباط محاولة تسلل لمجموعة تابعة لتنظيم "داعش" في منطقة المدرات بقضاء سامراء.