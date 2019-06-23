إحباط محاولة تسلل لـ'داعش' في صلاح الدين

أعلنت "سرايا السلام"، الأحد، إحباط محاولة تسلل لمجموعة من عناصر تنظيم "داعش" بمناطق العاديات وزور البوحمود وعين الحلوة في صلاح الدين.
وأضاف، أن "قيادة عمليات سامراء لسرايا السلام وجهت باتخاذ التدابير اللازمة فقام اللواء الثاني بنصب كمين خارج قاطع المسؤولية للمجموعة المتسللة والمتكونة من عدة زوارق في مناطق العاديات وزور البوحمود وعين الحلوة".
وأشار البيان، إلى أن "أبطال اللواء الثاني أجبروا الدواعش على الفرار بعد التصدي لهم بكل قوة وعزيمة".
وكانت "سرايا السلام" أعلنت، الأحد الماضي، عن إحباط محاولة تسلل لمجموعة تابعة لتنظيم "داعش" في منطقة المدرات بقضاء سامراء.
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