نائب: عدم التزام الحكومة ببرنامجها وتعهداتها يدخل البلد في نفق مظلم

اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الساعدي، الاحد، الحكومة بعدم تطبق اي فقرة من فقرات برنامجها الحكومي، مشيرا الى ملف الادارة بالوكالة اعدم اكمال الكابينة الوزارية، فيما لفت الى أن عدم الالتزام هذا سيدخل البلد في نفق مظلم.

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق و شعبه جراء تكالب الفاسدين عليه والتلاعب بمقدراته بشكل كامل، لم نلمس من الحكومة العراقية اي جدية في رفع الحيف والظلم عن كاهل المواطن، بل ظل يرزح تحت نير الفقر والفاقة ولم نشهد اي تحسن لا على مستوى الخدمات ولا الظروف المعيشية الصعبة بل اصبحت الحكومة و نتيجة لصراع الإرادات السياسية والمصالح الفئوية الضيقة داخلها، لاحول لها ولا قوة بل ان الجميع يجر النار الى قرصه مع الاسف الشديد".



وأضاف الساعدي، "نحن كسلطة تشريعية ورقابية، في مجلس النواب العراقي، ومن خلال مراقبتنا لاداء الحكومة، وبعد انقضاء اكثر من تسعة أشهر من عمرها، شخصنا و بشكل واضح ان الحكومة لم تطبق اي فقرة من فقرات برنامجها الحكومي، الذي الزمة بها نفسها، ونالت ثقة المجلس بسببه، بل ليس في الافق مايدل على انها عازمة على تطبيقة، و ماملف الادارة بالوكالة الا دليلاً على ما نقول، فرغم اعلانها و تعهدها بإن 30 / 6 / 2019 سيكون اخر يوم لكافة المناصب التي تدار بالوكالة، الا انها لم تنهي منصبا واحدا من تلك المناصب، كذلك عدم اكمال الكابينة الوزارية".



وتابع، "كما أن الحكومة الى الآن لم تحاسب فاسداً واحداً رغم تشكيلها لمجلس مكافحة الفساد، هذا وغيرها من الاخفاقات الحكومية، التي القت بظلالها على حياة المواطنين و رفايتهم، لذلك نحذر الحكومة من ان أوضاع البلد تسير نحو الاسوء، وان عدم التزامها ببرنامجها وتعهداتها، يدخل البلد في نفق مظلم، و ستتحمل جميع النتائج، كما اننا وفي حال عدم التزامها ستكون لنا خطوات عملية و فعلية تحت قبة البرلمان وخارجه، من اجل تصحيح المسار، فما عاد الشعب يتحمل، والله ولي التوفيق".