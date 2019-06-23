رينو الفرنسية تطرح نوعا جديدا من سياراتها في اربيل

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات زسكو غدير العطار في بيان صحفي إن "افتتاح صالة عرض مركبات رينو العراق في مدينة أربيل بكردستان يعد باكورة عمل جديد للخوض في سباق العمل بين الشركات العاملة في الإقليم بعد أن أثبتت مركبات شركتنا نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية والتي لاقت استحساناً وقبولاً لدى كل عملائها".وأضاف "نطمح ومن خلال هذا المكان الجديد أن نصل إلى تحقيق رغبة عملائنا في ركوب سيارات حديثة وبمواصفات تناسب جميع الأذواق"، مبينا ان "شركة البلاد المتحدة تحرص بشكل كبير على تقديم أفضل الخدمات لعملائها وذلك من خلال فروعها داخل بغداد والمحافظات العراقية وإقليم كردستان حيث تصل عدد صالات العرض في المحافظات العراقية إلى 8 صالات عرض لسيارات رينو توفر من خلالها خدمة تجربة القيادة بالإضافةِ إلى وجود 5 مراكز لخدمات رينو مابعد البيع والتي تقدم عدة خدمات منها خدمة الطريق وعقود الصيانة وبقية الخدمات الأخرى".ويلفت العطار إلى أن"شركة البلاد المتحدة احدى شركات مجموعة زسكو وعدت بالاستمرار على تطوير خدماتها و التركيز على سرعة الإنجاز وسهولة الإجراءات لزبائنها، وتوفير المنتجات المتميزة والخدمات الإضافية التي تلبي وتتجاوز تطلعات العملاء والزبائن أفراداً وشركات، فقد أوفت بوعودها مع زبائنها الكرام من خلال تقديم أفضل العروض و الضمانات لجميع مركبات رينو مع تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه العميل".

بدوره أشار محمد الفيزي من القنصلية الفرنسية في أربيل إلى أن "شركة رينو الفرنسية تعتبر رابع شركة على مستوى العالم في انتاج السيارات".

وبين أن "انتاج شركة رينو الفرنسية اثبت نجاحاً كبيراً خصوصاً طرحها الانواع الجديدة من المركبات وكان آخرها طرح سيارة من نوع ميكان للاسواق التي تناسب الاجواء العراقية التي تعد نقلة نوعية كبيرة في سوق السيارات".

فيما أوضح مدير عمليات التسويق في شركة رينو الفرنسية مجدي حسن إلى "قرب افتتاح الشركة فرعاً لها في مدينة السليمانية مع مركز خدمات متكامل بشكل رسمي وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار".