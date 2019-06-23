صحيفة: ترامب وافق على شن هجمات إلكترونية عطلت أنظمة تحكم ايرانية

كشفت مصادر استخباراتية أميركية موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هجمات إلكترونية شنتها وزارة الدفاع الأميركية، أدت إلى تعطيل أنظمة تحكم إلكترونية إيرانية لإطلاق الصواريخ.
وقالت الصحيفة إن البنتاغون اقترح على ترامب شن العملية الإلكترونية بعد الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، الذي نسبته واشنطن لطهران.
وأوضحت المصادر أن الهجوم الإلكتروني جرى بالتنسيق مع القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية، ضد أنظمة كمبيوتر يتحكم بها فيلق الحرس الثوري الإيراني.
من جانبه، رفض البيت الأبيض والقيادة السيبرانية التعليق على هذه البيانات، في الوقت نفسه، قالت الممثلة الرسمية لوزارة الدفاع، إليسا سميث: "كجزء من سياستنا وأمن العمليات، نحن لا نناقش العمليات وأنشطة المخابرات وخططنا في الفضاء الإلكتروني".ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن نمو النشاط السيبراني في السنوات القليلة الماضية قد نما، إذ يحاول المخترقون الإيرانيون الدخول إلى أنظمة الكمبيوتر الموجودة على سفن البحرية الأميركية في الخليج.
وقد ذكرت شبكة "ABC" الأميركية أمس السبت، أن المتسللين الإيرانيين زادوا بشكل كبير من عدد الهجمات الإلكترونية ضد السلطات الأميركية ومنشآت البنية التحتية.
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