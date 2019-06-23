اجراءات حول مواقع شركات عاملة بالبصرة ومصدر يؤكد: مغادرتها ستكلف العراق خسائر

ونقلت صحيفة عربية عن المصدر قوله ان "القوات العراقية انتشرت في محيط 10 كيلومترات من مواقع الشركات النفطية العاملة في البصرة ومقار إقامة عمالها، وكذلك حقول النفط والرقع التي تجري فيها عمليات التنقيب في البصرة".وأضاف ان "الإجراءات الجديدة كفيلة بمنع إطلاق الصواريخ على المواقع النفطية، كون بعض الشركات هددت بأنها ستغادر بحال تكرار الهجوم، حيث وتستخدم البند الرئيسي في العقد المتضمن التزام بغداد بتوفير الحماية للشركات العاملة في العراق وتتحمل مسؤولية أي إخفاق في ذلك".

وتابع أن "مغادرة الشركات سيكلف العراق خسائر كبيرة، خاصة فيما يتعلق بحقل غرب القرنة، الذي يعتبر من الحقول الرئيسية في التصدير بالوقت الحالي".



كما أكدت مصادر مطلعة أن عمّالا أجانب من عدة جنسيات غادروا عبر مطار البصرة الدولي"، مشيرة الى انه "لا يُعلم ما إذا كانت مغادرتهم بناء على أوامر من شركاتهم أم أنه إجراء احترازي".

واعلنت خلية الاعلام الامني، في 19 حزيران 2019، ان صاروخا نوع كاتيوشا سقط على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة، ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح.