كل ما تود معرفته عن مواجهة الأرجنتين وقطر في كوبا أميركا

2019-06-23 | 11:02
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ينهي منتخبا الأرجنتين وقطر مبارياتهما بالمجموعة الثانية من دور المجموعات اليوم الأحد في بطولة كوبا أميركا والتي تقام على أرض البرازيل.
بينما هناك مواجهة أخرى تجمع كولومبيا المتصدر برصيد 6 نقاط بباراغواي اليوم، بعد أن تأهلت الأولى رسمياً منذ الجولة الماضية إلى الدور ربع النهائي.
موعد مباراة الأرجنتين وقطر في كوبا أميركا:
تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت بغداد على ملعب "أرينا دو جريميو" بمدينة "بورتو أليجري".
ويديرها الحكم الدولي التشيلي، جوليو باسكونيان.
القناة الناقلة لمباراة الأرجنتين وقطر في كوبا أميركا
تبث المباراة في الشرق الأوسط عن طريق شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، على القمرين "نايل سات" و"سهيل سات"، من خلال قناتها "Bein Max HD3".
معلق مباراة الأرجنتين وقطر في كوبا أميركا
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