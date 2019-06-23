نتنياهو: إيران تستخدم أموالا تدفقت عليها بعد الاتفاق النووي لتهديد دول المنطقة

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاحد، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استمرار العقوبات المفروضة ضد إيران، فيما اشار الى أن إيران تستخدم الأموال التي تدفقت عليها بعد الاتفاق النووي في تهديد دول المنطقة.
وتابع نتنياهو أن إيران تستخدم الأموال التي تدفقت عليها بعد الاتفاق النووي في تهديد دول المنطقة.
فيما أعرب بولتون عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع إسرائيل، قائلا: نقدر قيادة نتنياهو وصداقته أيضا، وهو يمثل شريكا دائما للولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع بولتون "أنا أرحب بفرصة تعميق العلاقات وتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل وخلق حوارات استراتيجية بيننا".
وأضاف بولتون: أن العلاقات الأمنية الإسرائيلية الأمريكية اتخذت مستوى بعيدا جدا بفضل القيادة المشتركة للبلدين.
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